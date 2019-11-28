В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших

|28 ноября 2019
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Авария, случившаяся ранним воскресным утром 24 ноября, из тех, которые в Славянске будут помнить долго. В 4:20 работники автотранспортного предприятия ЧП «Яцура» в минивене «Опель» ехали на работу. В салоне находились 7 человек - водители маршруток, совершавших пригородные рейсы. и женщина-диспетчер.
На ул. Батюка, в районе карьеров, в «Опель» врезался «Фольксваген Туарег». Как сказано в полицейском протоколе, «водитель не придерживался безопасной дистанции». Увидев, что натворил, он выбрался из раскуроченной машины у убежал, не оказав помощи пострадавшим.
Один из пассажиров минивена, 45-летний водитель автобуса былбасовского направления, погиб на месте. Еще четверо, включая женщину, были госпитализированы в травматологическое отделение.
Виновника аварии правоохранители разыскали достаточно быстро. Им оказался 23-летний житель города. Он скрывался в одной из квартир, принадлежавших его семье. Предварительно, в момент аварии парень находился в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент водитель «Фольксвагена» задержан. ОН находится под стражей на 60 суток без права внесения залога. Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Ук Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее смерть потерпевшего. Досудебное следствие еще продолжается. Если вина парня будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Пока же через социальные сети родные и друзья пострадавших в аварии просят славянцев о финансовой помощи.
«В месиве на Батюка погиб Василий Деревянко (водитель Былбасовского рейса). Сильно пострадал водитель Opel Vivaro Рослик Артем Константинович 1986 г. р. У него компрессионный перелом позвоночника, сломаны ноги и ребра. Еще три человека в травматологии. У Василия осталось две дочери, 13 и 20 лет, он был кормильцем в семье», - говорится в сообщении.
Карты для оказания помощи:
ПриватБанк - 4149499125618924 Кибальник Михаил; Ощадбанк - 4790700019402610 Кибальник Михаил.
Телефон племянника погибшего водителя - 0666718003, Михаил.
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• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
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Комментарии к статье «В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших»
Авария, случившаяся ранним воскресным утром 24 ноября, из тех, которые в Славянске будут помнить долго. В 4:20 работники автотранспортного предприятия ЧП «Яцура» в минивене «Опель» ехали на работу. В салоне находились 7 человек - водители маршруток, совершавших пригородные рейсы. и женщина-диспетчер.