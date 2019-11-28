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Фотофакт

Безальтернативная потребность

Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение

Светлана Вьюниченко
28 ноября 2019 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 26 ноября сотрудники ГУ СБУ в Донецкой области совместно с прокуратурой объявили подозрение заместителю городского головы Виктору Воропаеву. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической группы или организации (ст. 110 и 258-3 УК Украины).

Подозрение оглашено в связи с тем, что 28 апреля 2014 года, во время оккупации города, Виктор Воропаев председательствовал на получившей широкую известность сессии городского совета, где было принято решение о проведении так называемого «референдума» о «независимости ДНР». Там же депутаты приняли решение о назначении лидера бандформирования Вячеслава Пономарева главой исполнительного комитета города. Кроме того, на сессии депутаты легализовали боевиков под видом «народной дружины».

Напомним, что заместителем городского головы Славянска Виктор Воропаев стал в ноябре 2019 года. Он курировал вопросы соцзащиты населения, внутренне перемещенных лиц, службу по делам детей и т. д. 

Добавим также, что во время оглашения подозрения чиновнику стало плохо. Из здания исполкома его забрала скорая помощь. 

В среду, 27 ноября, Виктору Воропаеву краматорский суд пытался избрать меру пресечения. Это не удалось ввиду того, что чиновник находится в кардиологическом отделении больницы.

Отметим также, что на момент описываемых событий и городской голова Вадим Лях, и секретарь горсовета Жан Ким находились в отпуске и в Славянске отсутствовали.

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Комментарии к статье «Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение»

В Славянске 26 ноября сотрудники ГУ СБУ в Донецкой области совместно с прокуратурой объявили подозрение заместителю городского головы Виктору Воропаеву. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической группы или организации (ст. 110 и 258-3 УК Украины).

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