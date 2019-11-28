|28 ноября 2019
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В Славянске 26 ноября сотрудники ГУ СБУ в Донецкой области совместно с прокуратурой объявили подозрение заместителю городского головы Виктору Воропаеву. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической группы или организации (ст. 110 и 258-3 УК Украины).
Подозрение оглашено в связи с тем, что 28 апреля 2014 года, во время оккупации города, Виктор Воропаев председательствовал на получившей широкую известность сессии городского совета, где было принято решение о проведении так называемого «референдума» о «независимости ДНР». Там же депутаты приняли решение о назначении лидера бандформирования Вячеслава Пономарева главой исполнительного комитета города. Кроме того, на сессии депутаты легализовали боевиков под видом «народной дружины».
Напомним, что заместителем городского головы Славянска Виктор Воропаев стал в ноябре 2019 года. Он курировал вопросы соцзащиты населения, внутренне перемещенных лиц, службу по делам детей и т. д.
Добавим также, что во время оглашения подозрения чиновнику стало плохо. Из здания исполкома его забрала скорая помощь.
В среду, 27 ноября, Виктору Воропаеву краматорский суд пытался избрать меру пресечения. Это не удалось ввиду того, что чиновник находится в кардиологическом отделении больницы.
Отметим также, что на момент описываемых событий и городской голова Вадим Лях, и секретарь горсовета Жан Ким находились в отпуске и в Славянске отсутствовали.
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28 ноября 2019
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• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
• Дело Штепы будут слушать заново
• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
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Комментарии к статье «Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение»
В Славянске 26 ноября сотрудники ГУ СБУ в Донецкой области совместно с прокуратурой объявили подозрение заместителю городского головы Виктору Воропаеву. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической группы или организации (ст. 110 и 258-3 УК Украины).