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Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
5 декабря 2019 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередная авария произошла в Славянске утром, 2 декабря, рядом с центральной площадью.

В 7:20 на улице Университетской 64-летний водитель автомобиля ГАЗ-24 при повороте в сторону Соборной площади не пропустил скутер, который двигался навстречу. 

В результате столкновения с «Волгой» водитель скутера, местный житель 1973 года рождения, получил перелом ноги. Пострадавший был госпитализирован.

Славянский отдел полиции рассматривает вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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Очередная авария произошла в Славянске утром, 2 декабря, рядом с центральной площадью.

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