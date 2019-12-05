Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане

Оперативники Лиманского отдела полиции задержали злоумышленника, который, пребывая под домашним арестом, совершил еще два правонарушения. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.

36-летний житель Горловки уже имеет 5 судимостей за кражу. Шестое уголовное производство было открыто в 2017 году, когда он вместе с двумя подельниками совершил разбойное нападение на 81-летнего пенсионера. Преступников задержали в течение суток. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, эта мера оказалась слишком лояльной. Избив свою сожительницу и украв у нее бытовую технику, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Позже было установлено, что он с целью конспирации сменил десятки съемных квартир в Луганской, Харьковской и других областях. Задержать горловчанина удалось, когда он приехал погостить в Лиман.

Как сообщает пресс-служба Славянского ОП, по факту насилия в отношении сожительницы и похищения ее имущества открыты уголовные производства по ст. 122 УК Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести) и ст. 185 (кража).Следственные действия ведутся под процессуальным руководством Лиманского отдела Славянской городской прокуратуры. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.