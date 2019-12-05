Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей

Прокуратура Донецкой области обжалует решение суда, по которому заместителю городского головы Славянска Виктору Воропаеву избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, в настоящий момент прокуратура готовит апелляцию и требует избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура напоминает, что в апреле 2014 года именно 51-летний Виктор Воропаев, занимая должность депутата Славянского городского совета и будучи председателем на 62 внеочередной сессии 6 созыва, внес в повестку дня вопрос о введении в исполком дополнительной штатной единицы – председателя исполнительного комитета, утвердив на указанной должности путем дальнейшего голосования Вячеслава Пономарева.

Кроме того, объясняют в ведомстве, чиновник, действуя умышленно, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, внес на рассмотрение депутатов, лично проголосовал «за» и подписал решение городского совета о поручении избирательной комиссии организовать и провести в Славянске и Славянском районе незаконный референдум по самоопределению так называемой «ДНР».

Напомним, что 27 ноября Виктору Воропаеву было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

На данный момент продолжается досудебное расследование.