Прокуратура требует снести незаконное строение на озере Вейсовом

Славянская прокуратура подала иск в суд в интересах Славянского городского совета. Она требует обязать предпринимателя освободить самовольно занятый земельный участок, площадью 0,02 га и демонтировать хозяйственные постройки.

Речь идет о сооружениях, расположенных в санитарной зоне озера Вейсового. В исковом заявлении земельный участок отнесен к категории «особо ценных земель».

Как установили правоохранительные органы, в 2016 году местный предприниматель без надлежащего разрешения на проведение строительных работ и правоустанавливающих документов на землю построил фундамент, навес и двухэтажный торговый павильон на земельном участке природно-заповедного фонда, являющегося частью ландшафтного парка «Славянский курорт». Это повлекло за собой наказание в виде лишения свободы на 2 года с испытательным сроком в 1 год.

Однако на сегодняшний день сооружения не демонтированы и Славянский горсовет не принял мер по изъятию земли из незаконного использования. А это, как объясняют в прокуратуре, лишает местный бюджет поступлений в виде арендной платы за землю. Поэтому прокуратура требует соблюдения интересов государства в судебном порядке.