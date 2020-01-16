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Эпопея с продолжением

Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд

Павел Коротенко
16 января 2020 Просмотров: 102 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянская городская прокуратура направила в судебную инстанцию обвинительный акт в отношении краматорчанина, который пилил деревья в Славянском районе.

Следствием было установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемый совершил незаконную вырубку деревьев в полезащитной лесополосе на территории Андреевского сельского совета. Своими действиями краматорчанин «проредил» посадку на 94 дерева породы ясень и клен. Причиненный государству материальный ущерб оценен в 550,6 тыс. грн. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, правоохранители квалифицировали  данный факт по ч. 1 ст. 264 УК Украины (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Статья предусматривает наказание от штрафа в 1700 грн до лишения свободы на 3 года.

Более тяжелое наказание может настичь бригаду «лесорубов», которые в августе 2019 года занимались незаконной вырубкой на территории Николаевской ОТГ, возле села Рай-Александровка. Возглавлял группу житель Славянского района, пригласивший на «подработку» пятерых знакомых. Последним, кстати, он сказал, что разрешение на вырубку у него есть. Вооружившись бензопилами, мужчины снесли 238 деревьев породы дуб, ясень и акация, чем нанесли ущерб на сумму 1,8 млн грн. Действия этой группы попадают под ч. 4 ст. 246 УК Украины и караются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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Комментарии к статье «Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд»

Славянская городская прокуратура направила в судебную инстанцию обвинительный акт в отношении краматорчанина, который пилил деревья в Славянском районе.

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