У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в одном из частных домов Славянска незаконно хранится оружие. Это и привело к процессуально-следственным действиям в отношении 37-летнего жителя города.

После получения санкции суда полиция осмотрела домовладение и обнаружила там целый арсенал: тротил 2 видов, порох, корпус гранаты, взрыватель, самопал и два самодельных ножа. Запрещенные предметы мужчина хранил в доме и хозяйственных постройках. Найденное оружие правоохранители изъяли.

Как сообщает пресс-служба Славянского ОП, уголовное производство по этому факту открыто с квалификацией по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция напоминает, что от наказания граждан может избавить только добровольная сдача оружия и призывает горожан не пренебрегать такой возможностью.