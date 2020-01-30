|30 января 2020
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Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в одном из частных домов Славянска незаконно хранится оружие. Это и привело к процессуально-следственным действиям в отношении 37-летнего жителя города.
После получения санкции суда полиция осмотрела домовладение и обнаружила там целый арсенал: тротил 2 видов, порох, корпус гранаты, взрыватель, самопал и два самодельных ножа. Запрещенные предметы мужчина хранил в доме и хозяйственных постройках. Найденное оружие правоохранители изъяли.
Как сообщает пресс-служба Славянского ОП, уголовное производство по этому факту открыто с квалификацией по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Полиция напоминает, что от наказания граждан может избавить только добровольная сдача оружия и призывает горожан не пренебрегать такой возможностью.
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• Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории
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• Неля Штепа намерена вновь стать мэром
• За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений
• Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома
• У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку
• В Лимане ревнивец сжег машину соперника
• Штази или тотальная слежка в социалистической Германии
• День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей
29 января 2020
• 45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете
• 18 медалей славянских кикбоксеров
• Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова
• В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
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• ПРООН считает Славянск успешным городом
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Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в одном из частных домов Славянска незаконно хранится оружие. Это и привело к процессуально-следственным действиям в отношении 37-летнего жителя города.