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Фотофакт

Неблагополучные участки

Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет

Павел Коротенко
13 февраля 2020 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Военные контрразведчики СБУ и сводная группа разминирования Нацгвардии Украины предупредили возможный теракт, обезвредив гранатомет, найденный у проходящей возле Славянска трассы М03.

Агентурную информацию о спрятанном боевом средстве поражения получили сотрудники военной контрразведки СБУ. Чтобы найти его, силовики обследовали около полугектара прилегающей к трассе территории. Обнаруженный в кустах боеприпас оказался РПГ-22 «Нетто». Реактивная противотанковая граната была готова к использованию, на ее взведение и стрельбу требовалось всего несколько секунд. 

Исходя из состояния находки, специалисты группы разминирования заключили, что «закладка» появилась здесь недавно. То, что гранатомет спрятали возле трассы, неподалеку от населенного пункта, может свидетельствовать о подготовке террористического акта, считают контрразведчики.

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Комментарии к статье «Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет»

Военные контрразведчики СБУ и сводная группа разминирования Нацгвардии Украины предупредили возможный теракт, обезвредив гранатомет, найденный у проходящей возле Славянска трассы М03.

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