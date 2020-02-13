Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет

Агентурную информацию о спрятанном боевом средстве поражения получили сотрудники военной контрразведки СБУ. Чтобы найти его, силовики обследовали около полугектара прилегающей к трассе территории. Обнаруженный в кустах боеприпас оказался РПГ-22 «Нетто». Реактивная противотанковая граната была готова к использованию, на ее взведение и стрельбу требовалось всего несколько секунд.

Исходя из состояния находки, специалисты группы разминирования заключили, что «закладка» появилась здесь недавно. То, что гранатомет спрятали возле трассы, неподалеку от населенного пункта, может свидетельствовать о подготовке террористического акта, считают контрразведчики.