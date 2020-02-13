|13 февраля 2020
|Просмотров: 81
|
Военные контрразведчики СБУ и сводная группа разминирования Нацгвардии Украины предупредили возможный теракт, обезвредив гранатомет, найденный у проходящей возле Славянска трассы М03.
Агентурную информацию о спрятанном боевом средстве поражения получили сотрудники военной контрразведки СБУ. Чтобы найти его, силовики обследовали около полугектара прилегающей к трассе территории. Обнаруженный в кустах боеприпас оказался РПГ-22 «Нетто». Реактивная противотанковая граната была готова к использованию, на ее взведение и стрельбу требовалось всего несколько секунд.
Исходя из состояния находки, специалисты группы разминирования заключили, что «закладка» появилась здесь недавно. То, что гранатомет спрятали возле трассы, неподалеку от населенного пункта, может свидетельствовать о подготовке террористического акта, считают контрразведчики.
13 февраля 2020
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
• Когда объявлять карантин в школах
• Кто должен заниматься сосульками
• В горсовете нет согласия по поводу децентрализации
• Городская власть продолжит борьбу за ОТГ
• В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов
• За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал
• Общественный совет отзывает своего председателя
• Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием
• Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет
12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
• Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне
• Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы
• Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою
• Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей
• «Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу
10 февраля 2020
• Как составить план курсовой работы
6 февраля 2020
• В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Причины неисправностей ноутбуков и виды ремонта
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
— 6 февраля 2020 —
По информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области, следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях завершили досудебное расследование в отношении заместителя городского головы Славянска, обвиняемого по ч. 1 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
— 6 февраля 2020 —
Правоохранители установили личность человека, сообщившего о «минировании» горотдела. 49-летнему «лжеминеру» грозит до 6 лет тюрьмы.
— 30 января 2020 —
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, информацию о незаконном пункте приема металла поступил к участковому офицеру в начале января текущего года. После сбора необходимых материалов суд выдал разрешение на обыск.
— 30 января 2020 —
Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в одном из частных домов Славянска незаконно хранится оружие. Это и привело к процессуально-следственным действиям в отношении 37-летнего жителя города.
Приветствую, гость! Вход
13 февраля 2020
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
• Когда объявлять карантин в школах
• Кто должен заниматься сосульками
• В горсовете нет согласия по поводу децентрализации
• Городская власть продолжит борьбу за ОТГ
• В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов
• За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал
• Общественный совет отзывает своего председателя
• Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием
• Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет
12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
• Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне
• Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы
• Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою
• Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей
• «Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу
10 февраля 2020
• Как составить план курсовой работы
6 февраля 2020
• В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
• Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает
• Причины неисправностей ноутбуков и виды ремонта
• Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет»
Военные контрразведчики СБУ и сводная группа разминирования Нацгвардии Украины предупредили возможный теракт, обезвредив гранатомет, найденный у проходящей возле Славянска трассы М03.