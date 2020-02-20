Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК

В Славянский отдел полиции 11 февраля поступил сигнал о том, что двое неизвестных демонтируют электрооборудование со здания бывшего Дома культуры завода «Славолия». Злоумышленников задержали прямо на месте правонарушения.

Наряд полиции застал возле здания бывшего ДК двух мужчин, у которых при себе были только что демонтированные приборы и провода. Установив их личность, правоохранители выяснили, что 34-х и 39-летний местные жители нигде не работают. Оборудование они снимали со здания с целью заработка.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 185 УК Украины (покушение на совершение кражи).