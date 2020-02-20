|20 февраля 2020
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В Славянский отдел полиции 11 февраля поступил сигнал о том, что двое неизвестных демонтируют электрооборудование со здания бывшего Дома культуры завода «Славолия». Злоумышленников задержали прямо на месте правонарушения.
Наряд полиции застал возле здания бывшего ДК двух мужчин, у которых при себе были только что демонтированные приборы и провода. Установив их личность, правоохранители выяснили, что 34-х и 39-летний местные жители нигде не работают. Оборудование они снимали со здания с целью заработка.
Информация по данному факту внесена в ЕРДР по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 185 УК Украины (покушение на совершение кражи).
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• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
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• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
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Комментарии к статье «Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК»
В Славянский отдел полиции 11 февраля поступил сигнал о том, что двое неизвестных демонтируют электрооборудование со здания бывшего Дома культуры завода «Славолия». Злоумышленников задержали прямо на месте правонарушения.