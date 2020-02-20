В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска

Чрезвычайное происшествие случилось вечером, 16 февраля. Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, сигнал об открытом завладении имуществом торгового объекта на улице Университетской поступил в подразделение в 19:30.

Приехавшим на место преступления полицейским реализатор киоска рассказала, что незнакомый молодой человек попросил у нее 2 блока сигарет. Затем отвлек внимание и убежал с неоплаченным товаром в сторону центральной площади.

На протяжении двух часов оперативники установили личность злоумышленника и задержали его в районе железнодорожного вокзала. Полученное незаконным путем имущество изъяли. При дальнейшей проверке выяснилось, что ранее 21-летний правонарушитель уже был уличен в совершении кражи. На момент происшествия в киоске парень ожидал приговор суда.

Последний «эпизод» его криминальной биографии расследуется по ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж). Предусмотренное статьей максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет.