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Фотофакт

Собирательный образ

В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска

Павел Коротенко
20 февраля 2020 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чрезвычайное происшествие случилось вечером, 16 февраля. Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, сигнал об открытом завладении имуществом торгового объекта на улице Университетской поступил в подразделение в 19:30.

Приехавшим на место преступления полицейским реализатор киоска рассказала, что незнакомый молодой человек попросил у нее 2 блока сигарет. Затем отвлек внимание и убежал с неоплаченным товаром в сторону центральной площади. 

На протяжении двух часов оперативники установили личность злоумышленника и задержали его в районе железнодорожного вокзала. Полученное незаконным путем имущество изъяли. При дальнейшей проверке выяснилось, что ранее 21-летний правонарушитель уже был уличен в совершении кражи. На момент происшествия в киоске парень ожидал приговор суда. 

Последний «эпизод» его криминальной биографии расследуется по ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж). Предусмотренное статьей максимальное наказание – лишение свободы на срок до 4 лет.

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Комментарии к статье «В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска»

Чрезвычайное происшествие случилось вечером, 16 февраля. Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, сигнал об открытом завладении имуществом торгового объекта на улице Университетской поступил в подразделение в 19:30.

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