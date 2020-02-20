Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда

Прокуратура через суд требует взыскать с подрядчика 355 тысяч грн штрафа за невыполнение условий договора по реконструкции детского дома в Славянске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, в июне 2018 года между краматорским учебно-реабилитационным центром «Рощица» и подрядной организацией был заключен договор о реконструкции здания детского дома, расположенного в Славянске. Стоимость договора составила около 28 млн гривен.

Поскольку с работами к указанному сроку подрядчик не справился, областной департамент образования расторгнул договор и направил претензии с требованием уплатить штрафные санкции в 355 тыс. Однако подрядная организация эти претензии признавать отказалась. В связи с чем и последовало обращение в прокуратуру. Теперь исковое заявление направлено в Хозяйственный суд Донецкой области.