Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения

|20 февраля 2020
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В Орджоникидзевском райсуде Харькова возобновился процесс над экс-мэром Славянска Нелей Штепой, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Прокуратура обратились с ходатайством взять бывшую градоначальницу под круглосуточный домашний арест. Прокуроры отмечают, что подсудимая оказывает давление на свидетелей и угрожает им.
На заседании были заслушаны четверо из заявленных шести свидетелей. Два свидетеля со стороны обвинения действительно заявили об угрозах.
«Я угрозу от Нели Игоревны Штепы воспринимаю, как реальную. У нее есть тесные связи с уголовными сообществами в Славянске. Это те люди, которые помогали захватывать городской отдел милиции», - говорит свидетель Артур Стуликов. Свидетель Фридон Векуа также заявил, что как только Штепа вышла из СИЗО, он начал получать угрозы.
Еще два свидетеля со стороны обвинения не смогли явиться на слушания. Поэтому рассмотрение дела перенесли на 27 февраля.
Со стороны защиты также выступили два свидетеля. Как сообщают СМИ, это были «невестка Штепы и друг семьи».
В свою очередь, адвокат обвиняемой Александр Шадрин заявил, что защита не поддерживает домашний арест.
«Обвинение необоснованно, риски отсутствуют. При этом эта мера ограничивает свободу так же, как и содержание под стражей», - говорит адвокат.
При этом Неля Штепа своей вины не признает. На начало марта у нее назначена операция по замене кардиостимулятора. В октябре она намерена принять участие в выборах мэра Славянска.
Напомним, 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.
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• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
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19 февраля 2020
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13 февраля 2020
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• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
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В Орджоникидзевском райсуде Харькова возобновился процесс над экс-мэром Славянска Нелей Штепой, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.