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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
27 марта 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Жителя Славянска привлекают к ответственности за распространение фейковой информации о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

"На своей странице в соцсети 41-летний мужчина распространил фейк о том, что пожилым людям запретили обращаться к врачам", - говорится в сообщении. 

Такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

Участковые офицеры полиции установили жителя Славянска, который распространил в социальной сети ложные сообщения о карантинных мероприятиях.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ст.173-1 (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

По вопросам, касающихся организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение, официальная информация распространяется исключительно по официальным каналам через интернет-порталы президента Украины, Кабинета министров Украины, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел, - напомнили в полиции. 
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19»

Жителя Славянска привлекают к ответственности за распространение фейковой информации о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

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