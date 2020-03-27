В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем

Злоумышленник пытался избежать ответственности за кражи из домов. Вместе с четырьмя сообщниками он демонтировал пластиковые окна и в дальнейшем реализовывал их по «сниженным» ценам. Сейчас правонарушитель арестован и будет отбывать наказание, ранее назнаенное ему судом.

В протяжении нескольких месяцев 2016 года, группа из пяти человек совершила серию преступлений в центре Славянска. Четыре человека и женщина ночью похищали из зданий пластиковые окна и продавали.

Полиция установила личности всех правонарушителей. Осенью 2019 состоялся суд, который вынес приговоры злоумышленникам по ст. 185 ч.3 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение).

Однако, один из подельников, 54-летний мужчина, который больше половины своей жизни провел за решеткой, стал в буквальном смысле "другим человеком". Придумал себе новое имя, поселился у новой сожительницы и оборвал все контакты со знакомыми, которые могли бы его опознать.

Правонарушитель был объявлен в розыск. Оперативники славянской полиции задержали подозреваемого у сожительницы дома, которая ничего не знала о его прошлом. Мужчину взяли под стражу, он будет отбывать 3,5 года лишения свободы.