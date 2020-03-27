В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества

18-летняя девушка с 10-месячным ребенком на руках просила милостыню у прохожих якобы на лечение младенца. Правоохранители поместили ребенка в больницу для обследования.

Образования и работы молодая мать не имеет, поэтому решила просить деньги у людей. По ее словам, средства нужны на лечение ребенка. Чтобы не попасть на глаза работникам соцслужбы, она постоянно меняла места «заработка».

Полицейские были вынуждены поместить ребенка в соматическое отделение детской больницы для обследования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.150-1 «Использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством» УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские обращаются к неравнодушным гражданам: если вы хотите оказать реальную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сохранить жизнь и здоровье их детей, сообщайте о фактах попрошайничества в полицию.