В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа

В Славянске оставленный без присмотра малыш выпал из окна многоэтажки. Квартира находилась на пятом этаже, и после падения с 15-метровой высоты у ребенка не было шансов. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая.

Трагедия произошла вчера, 27 марта, около 17.45 в переулке Виноградном, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Жители многоквартирного дома увидели, что под окнами лежит ребенок и вызвали "скорую помощь" и полицию. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая.

В этот момент мать находилась дома.

Правоохранители рассматривают инцидент как несчастный случай, но одновременно проверят: не было ли в действиях матери злостного уклонения от родительских обязанностей (ст. 166 Уголовного кодекса).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.