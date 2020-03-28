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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
28 марта 2020 Просмотров: 100 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В Славянске оставленный без присмотра малыш выпал из окна многоэтажки. Квартира находилась на пятом этаже, и после падения с 15-метровой высоты у ребенка не было шансов. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая.

Трагедия произошла вчера, 27 марта, около 17.45 в переулке Виноградном, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Жители многоквартирного дома увидели, что под окнами лежит ребенок и вызвали "скорую помощь" и полицию. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая.

В этот момент мать находилась дома. 

Правоохранители рассматривают инцидент как несчастный случай, но одновременно проверят: не было ли в действиях матери злостного уклонения от родительских обязанностей (ст. 166 Уголовного кодекса).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Комментарии к статье «В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа»

В Славянске оставленный без присмотра малыш выпал из окна многоэтажки. Квартира находилась на пятом этаже, и после падения с 15-метровой высоты у ребенка не было шансов. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая.
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