|28 марта 2020
|Просмотров: 100
|
Трагедия произошла вчера, 27 марта, около 17.45 в переулке Виноградном, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Жители многоквартирного дома увидели, что под окнами лежит ребенок и вызвали "скорую помощь" и полицию. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая.
В этот момент мать находилась дома.
Правоохранители рассматривают инцидент как несчастный случай, но одновременно проверят: не было ли в действиях матери злостного уклонения от родительских обязанностей (ст. 166 Уголовного кодекса).
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
28 марта 2020
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
— 27 марта 2020 —
18-летняя девушка с 10-месячным ребенком на руках просила милостыню у прохожих якобы на лечение младенца. Правоохранители поместили ребенка в больницу для обследования.
— 27 марта 2020 —
Злоумышленник пытался избежать ответственности за кражи из домов. Вместе с четырьмя сообщниками он демонтировал пластиковые окна и в дальнейшем реализовывал их по «сниженным» ценам. Сейчас правонарушитель арестован и будет отбывать наказание, ранее назнаенное ему судом.
— 27 марта 2020 —
Жителя Славянска привлекают к ответственности за распространение фейковой информации о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.
— 24 марта 2020 —
Из-за карантина Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес на 6 апреля избрание меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Приветствую, гость! Вход
28 марта 2020
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа»