Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники. Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в эфире программы «Главная тема».

«Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщение о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны», - сказал Арсен Аваков.

Министр добавил, что наибольшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придётся вводить комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придётся вводить и чрезвычайное положение", — добавил министр.