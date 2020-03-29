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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
29 марта 2020 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники. Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в эфире программы «Главная тема».

«Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщение о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны», - сказал Арсен Аваков.

Министр добавил, что наибольшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придётся вводить комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придётся вводить и чрезвычайное положение", — добавил министр. 

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Комментарии к статье «Во время карантина уровень преступности снизился на 30%»

Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники. Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в эфире программы «Главная тема».

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