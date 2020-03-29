Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

|29 марта 2020
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Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники. Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в эфире программы «Главная тема».
«Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщение о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны», - сказал Арсен Аваков.
Министр добавил, что наибольшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина.
"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придётся вводить комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придётся вводить и чрезвычайное положение", — добавил министр.
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• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
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• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
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• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
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• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
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Комментарии к статье «Во время карантина уровень преступности снизился на 30%»
Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники. Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в эфире программы «Главная тема».