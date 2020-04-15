|15 апреля 2020
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Женщина ударила ножом знакомого и покинула место преступления. Пострадавшему удалось выйти на улицу, где его заметили прохожие и вовремя вызвали медиков. Оперативники задержали подозреваемую.
Сообщение о ранении 50-летнего жителя Славянска поступило в полицию из хирургического отделения городской больницы. Около 20.00 мужчину в тяжелом состоянии обнаружили на скамейке прохожие, которые и вызвали медиков.
Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили следы крови, которые вели в квартиру, где было совершено преступление. В помещении никого не было.
Оперативники выяснили, что к преступлению причастна 39-летняя знакомая потерпевшего, которая работала продавцом в местном магазине. За сутки ее местонахождение было установлено.
По факту нанесения тяжких телесных повреждений начато досудебное расследование по ст. 121 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
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• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
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Комментарии к статье «В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину»
Женщина ударила ножом знакомого и покинула место преступления. Пострадавшему удалось выйти на улицу, где его заметили прохожие и вовремя вызвали медиков. Оперативники задержали подозреваемую.