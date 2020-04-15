В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

Женщина ударила ножом знакомого и покинула место преступления. Пострадавшему удалось выйти на улицу, где его заметили прохожие и вовремя вызвали медиков. Оперативники задержали подозреваемую.

Сообщение о ранении 50-летнего жителя Славянска поступило в полицию из хирургического отделения городской больницы. Около 20.00 мужчину в тяжелом состоянии обнаружили на скамейке прохожие, которые и вызвали медиков.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили следы крови, которые вели в квартиру, где было совершено преступление. В помещении никого не было.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастна 39-летняя знакомая потерпевшего, которая работала продавцом в местном магазине. За сутки ее местонахождение было установлено.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений начато досудебное расследование по ст. 121 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.