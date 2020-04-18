В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

Шквальный ветер привел к падению нескольких деревьев и обрыву проводов электросетей в Славянске 16 апреля, - сообщает пресс-служба местного городского совета. Сильные порывы ветра в городе начались вчера с 16:00 часов.

«Вечером и ночью в результате шквалистых порывов ветра произошли аварийные случаи более чем на 30 городских улицах, а именно упали деревья по ул. О. Тихого, пер. Андреевский, оборваны кабели сети электроснабжения по ул. Королева, ул. Подгорная, ул. Я. Мудрого, ул. Волжская, ул. Можайская и другие», - говорится сообщении.

Кроме того, по улице 5 июля произошло возгорание в результате замыкания оборванного кабеля сети электроснабжения.

Повреждения в результате непогоды также нанесены хвойным деревьям на бульваре Пушкина. Коммунальщики начали восстановление зеленых насаждений.