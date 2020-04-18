|18 апреля 2020
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Шквальный ветер привел к падению нескольких деревьев и обрыву проводов электросетей в Славянске 16 апреля, - сообщает пресс-служба местного городского совета. Сильные порывы ветра в городе начались вчера с 16:00 часов.
«Вечером и ночью в результате шквалистых порывов ветра произошли аварийные случаи более чем на 30 городских улицах, а именно упали деревья по ул. О. Тихого, пер. Андреевский, оборваны кабели сети электроснабжения по ул. Королева, ул. Подгорная, ул. Я. Мудрого, ул. Волжская, ул. Можайская и другие», - говорится сообщении.
Кроме того, по улице 5 июля произошло возгорание в результате замыкания оборванного кабеля сети электроснабжения.
Повреждения в результате непогоды также нанесены хвойным деревьям на бульваре Пушкина. Коммунальщики начали восстановление зеленых насаждений.
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• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
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• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
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• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
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• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
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Комментарии к статье «В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода»
Шквальный ветер привел к падению нескольких деревьев и обрыву проводов электросетей в Славянске 16 апреля, - сообщает пресс-служба местного городского совета. Сильные порывы ветра в городе начались вчера с 16:00 часов.