Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен

Восемнадцать человек получили штрафы на общую сумму 300 тысяч гривен за нарушение правил карантина в Донецкой области. Об этом сообщил начальник полиции региона Николай Семенишин во время пресс-конференции в Краматорске 23 апреля.

«С начала введения карантина полиция задокументировала 230 нарушений по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей). Суды уже привлекли к ответственности 18 нарушителей. Это штрафы от 17 до 34 тысяч гривен», - рассказал Николай Семенишин.

Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет более 300 тысяч гривен.

Семенишин добавил, что приоритетом полиции являются профилактические меры, поэтому в парках, скверах и общественных местах области в два раза увеличены полицейские патрули для проведения разъяснительной работы.

Ежедневно публичную безопасность и общественный порядок в Донецкой области в условиях карантина обеспечивают около 1000 правоохранителей.