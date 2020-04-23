|23 апреля 2020
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Восемнадцать человек получили штрафы на общую сумму 300 тысяч гривен за нарушение правил карантина в Донецкой области. Об этом сообщил начальник полиции региона Николай Семенишин во время пресс-конференции в Краматорске 23 апреля.
«С начала введения карантина полиция задокументировала 230 нарушений по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей). Суды уже привлекли к ответственности 18 нарушителей. Это штрафы от 17 до 34 тысяч гривен», - рассказал Николай Семенишин.
Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет более 300 тысяч гривен.
Семенишин добавил, что приоритетом полиции являются профилактические меры, поэтому в парках, скверах и общественных местах области в два раза увеличены полицейские патрули для проведения разъяснительной работы.
Ежедневно публичную безопасность и общественный порядок в Донецкой области в условиях карантина обеспечивают около 1000 правоохранителей.
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• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
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• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
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22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
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Восемнадцать человек получили штрафы на общую сумму 300 тысяч гривен за нарушение правил карантина в Донецкой области. Об этом сообщил начальник полиции региона Николай Семенишин во время пресс-конференции в Краматорске 23 апреля.