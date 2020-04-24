|24 апреля 2020
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Убийство 34-летнего жителя с. Дробышево Лиманского района произошло 7 апреля. Во время бытовой ссоры мужчина вернулся к сожительнице спиной и получил два удара ножом, которые стали смертельными.
Чтобы скрыть содеянное, женщина спрятала тело в сарае, а ночью перенесла на территорию соседнего заброшенного домовладения и закопала.
Со следующего утра злоумышленница рассказывала знакомым, что отца двух младших детей (всего их четыре) она "выгнала" из дома, и он ушел. Со временем судьбой пропавшего мужа интересовалось все больше односельчан, а с ними - и участковый полицейский.
За две недели 32-летняя женщина призналась правоохранителям в убийстве и показал место захоронения тела. С ее дома был удален и направлен на экспертизу кухонный нож.
Лиманским отделением полиции проводится досудебное расследование по ст. 115 ч.1 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
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Комментарии к статье «Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа»
Убийство 34-летнего жителя с. Дробышево Лиманского района произошло 7 апреля. Во время бытовой ссоры мужчина вернулся к сожительнице спиной и получил два удара ножом, которые стали смертельными.