Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа

Убийство 34-летнего жителя с. Дробышево Лиманского района произошло 7 апреля. Во время бытовой ссоры мужчина вернулся к сожительнице спиной и получил два удара ножом, которые стали смертельными.

Чтобы скрыть содеянное, женщина спрятала тело в сарае, а ночью перенесла на территорию соседнего заброшенного домовладения и закопала.

Со следующего утра злоумышленница рассказывала знакомым, что отца двух младших детей (всего их четыре) она "выгнала" из дома, и он ушел. Со временем судьбой пропавшего мужа интересовалось все больше односельчан, а с ними - и участковый полицейский.

За две недели 32-летняя женщина призналась правоохранителям в убийстве и показал место захоронения тела. С ее дома был удален и направлен на экспертизу кухонный нож.

Лиманским отделением полиции проводится досудебное расследование по ст. 115 ч.1 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.