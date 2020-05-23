Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков

— 8 мая 2020 —

Любое лицо на территории Украины и за ее пределами может подать электронное обращение к киберполицию, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», через электронную форму обратной связи, которая действует на официальном сайте Департамента по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua

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