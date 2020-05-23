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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
23 мая 2020 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сотрудники полиции Славянская получили информацию о том, что в отделение курьерской доставки в Святогорске поступило почтовое отправление с наркотиком.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила в посылке сверток с веществом растительного происхождения, по предварительным данным, каннабисом.

Получателем оказался 20-летний местный житель. Изъятое направлено на экспертизу.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 307 ч.1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров".
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Сотрудники полиции Славянская получили информацию о том, что в отделение курьерской доставки в Святогорске поступило почтовое отправление с наркотиком.

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