Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков

|23 мая 2020
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Сотрудники полиции Славянская получили информацию о том, что в отделение курьерской доставки в Святогорске поступило почтовое отправление с наркотиком.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила в посылке сверток с веществом растительного происхождения, по предварительным данным, каннабисом.
Получателем оказался 20-летний местный житель. Изъятое направлено на экспертизу.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 307 ч.1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров".
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• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
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• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
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Комментарии к статье «Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков»
Сотрудники полиции Славянская получили информацию о том, что в отделение курьерской доставки в Святогорске поступило почтовое отправление с наркотиком.