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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
6 июня 2020 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира. Большинство из них - не украинцы. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам около 15-25 "воров в законе" сейчас находятся на территории Украины.

"Но их заезжает в Украину значительно больше. Большинство "воров в законе" - не украинцы. Украинцев меньше 6%. Как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта. Это паспорт или поддельный, или этот паспорт на другую фамилию... Где-то в мире 450 "воров в законе". В Украину заезжает примерно 50", - сказал Клименко.

Он отметил, что очень часто "воры в законе" руководят преступными организациями на расстоянии - из Турции, Кипра, Греции, Испании. По его словам, 10% воров в законе осело в Украине

Клименко добавил, что в прошлом созыве Верховной рады не был принят закон о "ворах в законе" через давление на депутатов.

"Воры в законе, которые присутствуют в Украине являются настоящими кукловодами, которые тянут тысячи ниточек... Закон о "воров в законе" прошлый созыв ВР не смогло проголосовать. Был настолько велик давление на депутатов со стороны в том числе людей, относительно которых мы этот закон приняли", - добавил он.

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В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира. Большинство из них - не украинцы. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

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