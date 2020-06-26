В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Жертвой имущественного преступления стал житель города, который неосмотрительно оставил свои вещи рядом с незнакомым мужчиной. Правонарушитель был задержан в тот момент, когда пытался сбыть чужой смартфон на ближайшем рынке.

Днем в участковый пункт полиции, обслуживающий район железнодорожного вокзала, обратился пожилой местный житель. Мужчина рассказал, что несколько минут назад неизвестный похитил у него сумку с вещами и смартфоном "Самсунг".

Оказалось, что имущественный преступление произошло в расположенном неподалеку дворе многоэтажки. Пострадавший рассказал, что свои вещи оставил без присмотра на несколько минут, а когда вернулся - их уже не было. В неизвестном направлении исчез и мужчина, который сидел рядом на скамейке.

Прошло около получаса с начала поисков, когда похожий по приметам мужчина был замечен полицейскими в районе рынка привокзальной площади. Он занимался тем, что предлагал купить у него недавно пропавший смартфон.

Задержанным оказался жителем Краматорска 1970 года рождения. За совершение кражи ему грозит до 3 лет лишения свободы. Славянским ОП начато досудебное расследование по ч.1 ст. 185 УК Украины «Кража».