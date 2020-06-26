В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

|26 июня 2020
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Жертвой имущественного преступления стал житель города, который неосмотрительно оставил свои вещи рядом с незнакомым мужчиной. Правонарушитель был задержан в тот момент, когда пытался сбыть чужой смартфон на ближайшем рынке.
Днем в участковый пункт полиции, обслуживающий район железнодорожного вокзала, обратился пожилой местный житель. Мужчина рассказал, что несколько минут назад неизвестный похитил у него сумку с вещами и смартфоном "Самсунг".
Оказалось, что имущественный преступление произошло в расположенном неподалеку дворе многоэтажки. Пострадавший рассказал, что свои вещи оставил без присмотра на несколько минут, а когда вернулся - их уже не было. В неизвестном направлении исчез и мужчина, который сидел рядом на скамейке.
Прошло около получаса с начала поисков, когда похожий по приметам мужчина был замечен полицейскими в районе рынка привокзальной площади. Он занимался тем, что предлагал купить у него недавно пропавший смартфон.
Задержанным оказался жителем Краматорска 1970 года рождения. За совершение кражи ему грозит до 3 лет лишения свободы. Славянским ОП начато досудебное расследование по ч.1 ст. 185 УК Украины «Кража».
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• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
• Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
• Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость
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Жертвой имущественного преступления стал житель города, который неосмотрительно оставил свои вещи рядом с незнакомым мужчиной. Правонарушитель был задержан в тот момент, когда пытался сбыть чужой смартфон на ближайшем рынке.