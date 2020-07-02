|2 июля 2020
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В Украине с 1 июля 2020 вводится термин "уголовный проступок". Связано это с вступлением в силу соответствующего законопроекта, который вводит такое понятие в Уголовный кодекс Украины. Как теперь будут наказывать "оступившихся" - в материале Styler.
Отметим, что нормативный акт "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" был подписан еще Петром Порошенко в 2019-м. С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
Проступком теперь будут называть все правонарушения, не связанные с лишением свободы и за которые предусмотрен штраф до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).
Таким образом в перечень попадают около ста видов правонарушений из КК Украины. Среди них:
Расследованием проступков будут заниматься дознаватели вместо следователей. Около 37 тысяч таких сотрудников должны приступить к работе с 1 июля.
Штрафы за проступки также выросли с 1 июля. К примеру, за простую кражу теперь могут оштрафовать на сумму от 17 до 51 тысячи гривен (ранее минимум был 850 грн).
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• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
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• Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%
• В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии
29 июня 2020
• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
• Получаем фрибет по промокоду
• Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий
• Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску
• Рейтинг легальных букмекерских контор
28 июня 2020
• 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
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В Украине с 1 июля 2020 вводится термин "уголовный проступок". Связано это с вступлением в силу соответствующего законопроекта, который вводит такое понятие в Уголовный кодекс Украины. Как теперь будут наказывать "оступившихся" - в материале Styler.