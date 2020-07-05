В Лимане работает туристическая полиция

Полицейские модернизировали работу в курортной зоне. Туристическая полиция работает в с. Щурово и с. Брусовка. Это ускорит реагирование на вызовы, позволит обеспечить полицейское присутствие и повысить уровень безопасности граждан в местах отдыха.

Полицейские нацелены на выявление и пресечение нарушений административного и уголовного характера, которые будут выявлены на маршрутах патрулирования, особенно в «час пик» - в вечернее и ночное время суток.

Количество туристов растет, поэтому с целью обеспечения спокойствия граждан, профилактики нарушений общественного порядка и соблюдения ими карантинных требований, было решено увеличить плотность патрульных нарядов. Полицейские непрерывно несут службу в курортной зоне.

Главная задача полицейских это, чтобы граждане, приезжающие отдыхать, чувствовали себя защищенными.

Туристическая полиция будет нести службу до завершения сезона отдыха.