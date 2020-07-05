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Бездумная исполнительность

В Лимане работает туристическая полиция
5 июля 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полицейские модернизировали работу в курортной зоне. Туристическая полиция работает в с. Щурово и с. Брусовка. Это ускорит реагирование на вызовы, позволит обеспечить полицейское присутствие и повысить уровень безопасности граждан в местах отдыха.

Полицейские нацелены на выявление и пресечение нарушений административного и уголовного характера, которые будут выявлены на маршрутах патрулирования, особенно в «час пик» - в вечернее и ночное время суток.

Количество туристов растет, поэтому с целью обеспечения спокойствия граждан, профилактики нарушений общественного порядка и соблюдения ими карантинных требований, было решено увеличить плотность патрульных нарядов. Полицейские непрерывно несут службу в курортной зоне.

Главная задача полицейских это, чтобы граждане, приезжающие отдыхать, чувствовали себя защищенными.

Туристическая полиция будет нести службу до завершения сезона отдыха.
По материалам: Слов'янський відділ поліції

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Комментарии к статье «В Лимане работает туристическая полиция»

Полицейские модернизировали работу в курортной зоне. Туристическая полиция работает в с. Щурово и с. Брусовка. Это ускорит реагирование на вызовы, позволит обеспечить полицейское присутствие и повысить уровень безопасности граждан в местах отдыха.

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