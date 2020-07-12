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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
12 июля 2020 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В Египте, где открыли авиасообщение с июля, на пляже недалеко от Александрии одновременно утонули 11 человек. Они пытались спасти тонущего ребенка. Об этом говорится в сообщении местного издания Masrawy.

"В пятницу 11 человек утонули на пляже Аль-Нахил, который известен как "Пляж смерти", в районе Аль-Аджми, к западу от Александрии, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - сказано в нем. 

Отмечается, что 10 человек погибли, когда пытались спуститься на море, чтобы спасти тонущего ребенка.

Пляж был официально закрыт из-за коронавируса, поэтому там не было спасательных служб.

Погибшие отправились на пляж утром 10 июня, чтобы избежать патрулей полиции.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек»

В Египте, где открыли авиасообщение с июля, на пляже недалеко от Александрии одновременно утонули 11 человек. Они пытались спасти тонущего ребенка. Об этом говорится в сообщении местного издания Masrawy.
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