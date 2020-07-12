В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

В Египте, где открыли авиасообщение с июля, на пляже недалеко от Александрии одновременно утонули 11 человек. Они пытались спасти тонущего ребенка. Об этом говорится в сообщении местного издания Masrawy.

"В пятницу 11 человек утонули на пляже Аль-Нахил, который известен как "Пляж смерти", в районе Аль-Аджми, к западу от Александрии, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - сказано в нем.

Отмечается, что 10 человек погибли, когда пытались спуститься на море, чтобы спасти тонущего ребенка.

Пляж был официально закрыт из-за коронавируса, поэтому там не было спасательных служб.

Погибшие отправились на пляж утром 10 июня, чтобы избежать патрулей полиции.