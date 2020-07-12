В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

|12 июля 2020
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"В пятницу 11 человек утонули на пляже Аль-Нахил, который известен как "Пляж смерти", в районе Аль-Аджми, к западу от Александрии, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - сказано в нем.
Отмечается, что 10 человек погибли, когда пытались спуститься на море, чтобы спасти тонущего ребенка.
Пляж был официально закрыт из-за коронавируса, поэтому там не было спасательных служб.
Погибшие отправились на пляж утром 10 июня, чтобы избежать патрулей полиции.
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• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19
• Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
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