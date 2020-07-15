Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple

|15 июля 2020
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Компания Apple выиграла суд с Евросоюзом об уплате 13 млрд евро налогов. Она добилась в суде отмены решения ЕС о доплате в бюджет Ирландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
“Компания Apple выиграла первый акт налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: американский производитель iPhone добился в суде отмены решения ЕС о гигантской доплате в бюджет Ирландии”, - сообщили в СМИ.
Сказано, что дело против Apple длится уже не один год, и сегодняшнее решение обязательно будет оспорено и дойдет до высшей судебной инстанции ЕС. Этой займет еще несколько лет.
“Началось все четыре года назад, когда ЕС решил, что Ирландия незаконно подарила Apple 13 млрд евро в виде налоговых льгот, и постановил забрать субсидию обратно. За отпущенные четыре месяца этого не случилось, и ЕС пошел в суд. Спустя два года американская компания перевела сумму с процентами - 14,3 млрд евро - на спецсчет. Деньги томятся там в ожидании исхода тяжбы. Судьи решили, что ЕС не смог доказать особое отношение Ирландии к Apple”, - сказано в сообщении.
Сообщается, что американские компании, и Белый дом называют налоговые дела политическими.
"Взяли какую-то цифру из головы. Это неправильно. Меня больше всего возмущает то, что решение было политически мотивированным, я в этом абсолютно уверен. Никаких фактических или законных оснований не было”, - цитирует СМИ слова главы Apple Тима Кука.
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• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
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• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
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Комментарии к статье «Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple»
Компания Apple выиграла суд с Евросоюзом об уплате 13 млрд евро налогов. Она добилась в суде отмены решения ЕС о доплате в бюджет Ирландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.