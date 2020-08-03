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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
3 августа 2020 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В поселке вблизи Мариуполя ликвидировали многотысячную плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что плантацию конопли уничтожили во время оперативно-профилактических мероприятий "Мак-2020". Посевы наркосодержащих растений находились вблизи поселка Демьяновка.

"Отобранные образцы растений изъяты и направлены на экспертизу. Полиция устанавливает владельца незаконных насаждений", - добавили в полиции.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли»

В поселке вблизи Мариуполя ликвидировали многотысячную плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

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