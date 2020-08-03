|3 августа 2020
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В поселке вблизи Мариуполя ликвидировали многотысячную плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.
Отмечается, что плантацию конопли уничтожили во время оперативно-профилактических мероприятий "Мак-2020". Посевы наркосодержащих растений находились вблизи поселка Демьяновка.
"Отобранные образцы растений изъяты и направлены на экспертизу. Полиция устанавливает владельца незаконных насаждений", - добавили в полиции.
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• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
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• В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу
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• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
• В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
• В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города
• Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта
• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
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Комментарии к статье «Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли»
В поселке вблизи Мариуполя ликвидировали многотысячную плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.