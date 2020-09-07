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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой
6 сентября 2020 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В полицию сообщили о женщине, которая травмировалась, пытаясь разбить соль неизвестным взрывным предметом. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отделения полиции.

"Сегодня около 8:00 в полицию поступило сообщение от врачей травматологического отделения. Медики сообщили, что ими была оказана медицинская помощь 60-летней женщине с многочисленными травмами обеих рук и живота. Со слов потерпевшей, она неизвестным предметом, который нашла среди инструментов, пыталась разбить кусок соли", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительно событие квалифицировано по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("Покушение на убийство") Уголовного кодекса Украины.
По материалам: Слов'янський відділ поліції

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Комментарии к статье «В Славянске женщина пыталась разбить кусок соли взрывчаткой»

В полицию сообщили о женщине, которая травмировалась, пытаясь разбить соль неизвестным взрывным предметом. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отделения полиции.

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