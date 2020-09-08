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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет
8 сентября 2020 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На участках украинских дорог, где установлены камеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, за пять лет удастся избежать 500 аварий, а за десять лет - почти 1000. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Все камеры устанавливались исключительно в тех местах, где по статистике были наиболее серьезные ДТП с жертвами и травмами. В 50 местах установки камер в 2019 году за июнь, июль и август было 37 ДТП, после того, как были установлены камеры, в этих же местах были установлены лишь 13 ДТП. Это свидетельствует, что скорость автотранспорта в наиболее опасных участках снизилась втрое", - рассказал Геращенко.

По его словам, на Южном мосту Киева за три месяца прошлого года до установления камер произошло 5 аварий, а после установки - ни одной.

"Мы посчитали, что эффект от установки камер... за пять лет - 500 ДТП не произойдет в местах установки камер, а за 10 лет не произойдет около 1000 ДТП, которые могли бы произойти, если бы этих камер автофиксации не было", - сказал Геращенко.

Напомним, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет»

На участках украинских дорог, где установлены камеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, за пять лет удастся избежать 500 аварий, а за десять лет - почти 1000. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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