|8 сентября 2020
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На участках украинских дорог, где установлены камеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, за пять лет удастся избежать 500 аварий, а за десять лет - почти 1000. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Все камеры устанавливались исключительно в тех местах, где по статистике были наиболее серьезные ДТП с жертвами и травмами. В 50 местах установки камер в 2019 году за июнь, июль и август было 37 ДТП, после того, как были установлены камеры, в этих же местах были установлены лишь 13 ДТП. Это свидетельствует, что скорость автотранспорта в наиболее опасных участках снизилась втрое", - рассказал Геращенко.
По его словам, на Южном мосту Киева за три месяца прошлого года до установления камер произошло 5 аварий, а после установки - ни одной.
"Мы посчитали, что эффект от установки камер... за пять лет - 500 ДТП не произойдет в местах установки камер, а за 10 лет не произойдет около 1000 ДТП, которые могли бы произойти, если бы этих камер автофиксации не было", - сказал Геращенко.
Напомним, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.
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Комментарии к статье «В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет»
На участках украинских дорог, где установлены камеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, за пять лет удастся избежать 500 аварий, а за десять лет - почти 1000. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.