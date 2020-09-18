В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

Вчера около 11:20 правоохранители получили сообщение о том, что в микрорайоне Химик из окна выпал ребенок.

Установлено, что мальчик 2009 года рождения проживал в квартире на десятом этаже. По предварительным данным, он играл на подоконнике в то время, как взрослых не было дома.

От полученных травм ребенок умер по дороге в больницу.

По факту отрыты уголовные производства с квалификацией п. 2 ч. 2 ст. 115 - с пометкой «Несчастный случай» и ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.

Это уже третий случай падения ребенка из окна за последние несколько дней. В понедельник, 14 сентября, с балкона квартиры на втором этаже в Доброполье выпал двухлетний мальчик. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

На следующий день в Краматорске из окна на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.