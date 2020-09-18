В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

|18 сентября 2020
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Одиннадцатилетний мальчик выпал из окна десятого этажа в Славянске 17 сентября, - сообщает пресс-служба местного отдела полиции.
Вчера около 11:20 правоохранители получили сообщение о том, что в микрорайоне Химик из окна выпал ребенок.
Установлено, что мальчик 2009 года рождения проживал в квартире на десятом этаже. По предварительным данным, он играл на подоконнике в то время, как взрослых не было дома.
От полученных травм ребенок умер по дороге в больницу.
По факту отрыты уголовные производства с квалификацией п. 2 ч. 2 ст. 115 - с пометкой «Несчастный случай» и ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.
Это уже третий случай падения ребенка из окна за последние несколько дней. В понедельник, 14 сентября, с балкона квартиры на втором этаже в Доброполье выпал двухлетний мальчик. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
На следующий день в Краматорске из окна на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
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Одиннадцатилетний мальчик выпал из окна десятого этажа в Славянске 17 сентября, - сообщает пресс-служба местного отдела полиции.