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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок
18 сентября 2020 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Одиннадцатилетний мальчик выпал из окна десятого этажа в Славянске 17 сентября, - сообщает пресс-служба местного отдела полиции.

Вчера около 11:20 правоохранители получили сообщение о том, что в микрорайоне Химик из окна выпал ребенок.

Установлено, что мальчик 2009 года рождения проживал в квартире на десятом этаже. По предварительным данным, он играл на подоконнике в то время, как взрослых не было дома.

От полученных травм ребенок умер по дороге в больницу.

По факту отрыты уголовные производства с квалификацией п. 2 ч. 2 ст. 115 - с пометкой «Несчастный случай» и ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком» УК Украины. Детали происшествия устанавливаются.

Это уже третий случай падения ребенка из окна за последние несколько дней. В понедельник, 14 сентября, с балкона квартиры на втором этаже в Доброполье выпал двухлетний мальчик. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

На следующий день в Краматорске из окна на пятом этаже выпал двухлетний мальчик. В настоящее время ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. 
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Одиннадцатилетний мальчик выпал из окна десятого этажа в Славянске 17 сентября, - сообщает пресс-служба местного отдела полиции.

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