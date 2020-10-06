|6 октября 2020
|Просмотров: 73
|
После дожей в Киевской области появились грибы, чем воспользовались грибники-сталкеры. Одного из них полицейские задержали в районе села Котовское, что Чернобыльской зоне отчуждения. У 51-летнего жителя села Иванков изъяли 8 килограмм радиоактивных грибов, которые он пытался вывезти с территории радиоактивного загрязнения.
Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.
Нарушитель попал на запретную территорию, минуя контрольно-пропускные пункты.
За проникновение в зону отчуждения без разрешения соответствующих органов в отношении нарушителя составлен протокол по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. По факту собора грибов и попытки вывезти их из зоны отчуждения, на него составили еще один протокол.
Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Как сообщали Українські Новини, летом в зоне отчуждения задерживали не только грибников, но и сборщиков ягод.
6 октября 2020
• В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"
• Що краще для опалення газовий котел чи електричний?
• В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов
• В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372
• Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
• Постельное белье для новорожденного: критерии выбора
• Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года
• Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка
5 октября 2020
• Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине
• Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен
• Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии
• Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа
• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
28 сентября 2020
• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
25 сентября 2020
• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
• Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области
• УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022
• Главная елка страны будет искусственной
• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
• В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
— 18 сентября 2020 —
Одиннадцатилетний мальчик выпал из окна десятого этажа в Славянске 17 сентября, - сообщает пресс-служба местного отдела полиции.
— 8 сентября 2020 —
На участках украинских дорог, где установлены камеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, за пять лет удастся избежать 500 аварий, а за десять лет - почти 1000. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
— 6 сентября 2020 —
В полицию сообщили о женщине, которая травмировалась, пытаясь разбить соль неизвестным взрывным предметом. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отделения полиции.
— 5 сентября 2020 —
В Краматорске пограничники выявили украинца 1986 года рождения — участника незаконных вооруженных формирований “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Приветствую, гость! Вход
6 октября 2020
• В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"
• Що краще для опалення газовий котел чи електричний?
• В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов
• В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372
• Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
• Постельное белье для новорожденного: критерии выбора
• Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года
• Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка
5 октября 2020
• Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине
• Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен
• Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии
• Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа
• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
28 сентября 2020
• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
25 сентября 2020
• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
• Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области
• УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022
• Главная елка страны будет искусственной
• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
• В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов»
После дожей в Киевской области появились грибы, чем воспользовались грибники-сталкеры. Одного из них полицейские задержали в районе села Котовское, что Чернобыльской зоне отчуждения. У 51-летнего жителя села Иванков изъяли 8 килограмм радиоактивных грибов, которые он пытался вывезти с территории радиоактивного загрязнения.