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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов
6 октября 2020 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

После дожей в Киевской области появились грибы, чем воспользовались грибники-сталкеры. Одного из них полицейские задержали в районе села Котовское, что Чернобыльской зоне отчуждения. У 51-летнего жителя села Иванков изъяли 8 килограмм радиоактивных грибов, которые он пытался вывезти с территории радиоактивного загрязнения.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Нарушитель попал на запретную территорию, минуя контрольно-пропускные пункты.

За проникновение в зону отчуждения без разрешения соответствующих органов в отношении нарушителя составлен протокол по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. По факту собора грибов и попытки вывезти их из зоны отчуждения, на него составили еще один протокол.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщали Українські Новини, летом в зоне отчуждения задерживали не только грибников, но и сборщиков ягод.

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Комментарии к статье «В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов»

После дожей в Киевской области появились грибы, чем воспользовались грибники-сталкеры. Одного из них полицейские задержали в районе села Котовское, что Чернобыльской зоне отчуждения. У 51-летнего жителя села Иванков изъяли 8 килограмм радиоактивных грибов, которые он пытался вывезти с территории радиоактивного загрязнения.

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