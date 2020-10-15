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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей
15 октября 2020 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Даже в случае инфицирования коронавирусом течение болезни будет зависеть от прочности иммунитета. Поэтому его следует подготовить к возможной встрече с Covid-19, такие новости сообщают Факты ICTV.

Для этого сначала надо сдать анализы, которые покажут, сколько в организме того или иного витамина, и только тогда пополнять запасы, убеждает иммунолог Инна Бережная.

По ее словам, витамины лучше получать из продуктов, готовить – на пару или запекать, а от жареного желательно отказаться.

В рацион она советует включить цельнозерновые каши — там больше всего необходимых витаминов.

Советами поделились также диетолог Светлана Фус, семейный врач Юрий Зинчук и вирусолог Алла Мироненк.

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Даже в случае инфицирования коронавирусом течение болезни будет зависеть от прочности иммунитета. Поэтому его следует подготовить к возможной встрече с Covid-19, такие новости сообщают Факты ICTV.

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