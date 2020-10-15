Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

|15 октября 2020
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Даже в случае инфицирования коронавирусом течение болезни будет зависеть от прочности иммунитета. Поэтому его следует подготовить к возможной встрече с Covid-19, такие новости сообщают Факты ICTV.
Для этого сначала надо сдать анализы, которые покажут, сколько в организме того или иного витамина, и только тогда пополнять запасы, убеждает иммунолог Инна Бережная.
По ее словам, витамины лучше получать из продуктов, готовить – на пару или запекать, а от жареного желательно отказаться.
В рацион она советует включить цельнозерновые каши — там больше всего необходимых витаминов.
Советами поделились также диетолог Светлана Фус, семейный врач Юрий Зинчук и вирусолог Алла Мироненк.
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• Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать
• IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего
• Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола
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• Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей
• Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса
• Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию
13 октября 2020
• Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"
• Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного
• Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске
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• Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента
• Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах
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• Кабмин продлит карантин до конца года
• Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение
7 октября 2020
• В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей
• В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей
• Курсовая на отлично: советы по написанию и защите
• Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА
• Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты
• Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 октября 2020
• В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"
• Що краще для опалення газовий котел чи електричний?
• В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов
• В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372
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Комментарии к статье «Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей»
Даже в случае инфицирования коронавирусом течение болезни будет зависеть от прочности иммунитета. Поэтому его следует подготовить к возможной встрече с Covid-19, такие новости сообщают Факты ICTV.