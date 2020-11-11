|11 ноября 2020
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В Литве теперь будут штрафовать за курение на балконах многоквартирных домов. Парламент Литвы установил соответствующие штрафы.
За курение на балконе будет штраф от 30 до 60 евро. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.
Оппоненты закона считают, что это очередной способ собрать деньги и сожалеют, что этот запрет не распространяется на отели.
Авторов инициативы Томас Томилинас считает, что штрафы необходимы для соблюдения правил.
Закон начнет действовать с 2021 года, на балконе нельзя курить, если против этого выступает хотя бы один житель.
Если соседи не будут против, курильщики все равно должны позаботиться о том, чтобы дым не попадал в помещение к соседям.
Напомним, в Украине курильщикам готовят новые наказания за нарушение правил - нардепы планируют существенно повысить штрафы за выброшенные окурки на улице.
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Комментарии к статье «В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках»
В Литве теперь будут штрафовать за курение на балконах многоквартирных домов. Парламент Литвы установил соответствующие штрафы.