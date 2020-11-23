|23 ноября 2020
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В Украине в течение выходных полицейские составили 1395 постановлений из-за неноски маски в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
“С 21 ноября вступили в силу новые санкции за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты. В течение двух дней полицейские вынесли 1395 постановлений о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 1369 — во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 — во время пребывания в общественном транспорте”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом с начала действия карантина составили 58 тыс. 34 административных протокола за нарушения карантина, начато 494 уголовных производств.
Напомним, 6 ноября парламентарии приняли законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неноску маски в общественных местах и транспорте.
В полиции рассказали, что при отсутствии масок в транспорте сначала сделают замечание и только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя.
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12 ноября 2020
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Комментарии к статье «В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима»
В Украине в течение выходных полицейские составили 1395 постановлений из-за неноски маски в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.