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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима
23 ноября 2020 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине в течение выходных полицейские составили 1395 постановлений из-за неноски маски в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

“С 21 ноября вступили в силу новые санкции за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты. В течение двух дней полицейские вынесли 1395 постановлений о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 1369 — во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 — во время пребывания в общественном транспорте”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом с начала действия карантина составили 58 тыс. 34 административных протокола за нарушения карантина, начато 494 уголовных производств.

Напомним, 6 ноября парламентарии приняли законопроект, предусматривающий введение штрафа от 170 до 255 грн за неноску маски в общественных местах и транспорте.

В полиции рассказали, что при отсутствии масок в транспорте сначала сделают замечание и только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима»

В Украине в течение выходных полицейские составили 1395 постановлений из-за неноски маски в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

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