В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

Женщина напала на фельдшера скорой помощи, требуя провести ПЦР-тестирование ее ребенку. Об этом сообщила пресс-служба Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Жительница Славянска вызвала бригаду "скорой" ночью в воскресенье, 29 ноября. Она объяснила, что у ее ребенка поднялась температура. На вызов приехала девушка-фельдшер. Она провела необходимое обследование, но отказала матери провести тест на коронавирус. В результате женщина накинулась на медика, требуя сделать тестирования. Остальные члены семьи не остановили разъяренную мать и наблюдали за происходящим.

Во время драки женщина нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Медик вызвала на место происшествия полицию и написала заявление.

"Еще раз напоминаем, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом", - подчеркнули в медицинском центре.