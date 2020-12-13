Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

|13 декабря 2020
|Просмотров: 72
|
Команда добровольцев расшифровала закодированное письмо, которое в конце 1960-х годов отправил в газету серийный убийца из Соединенных Штатов Америки, называвший себя Зодиаком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VA.
“Команда добровольцев взломала написанное шифром письмо, который более полувека назад отправил в газету серийный убийца из Калифорнии, называвший себя Зодиаком. В конце 1960- годов, Зодиак, которого так и не смогли найти, убил, застрелив или зарезал, пять человек вблизи Сан-Франциско, и ранил еще двух. Он отправил несколько писем в газету San Francisco Chronicle. Некоторые письма представляли собой шифрованные послания. Наиболее сложным из них считалось послание с 340 символами, которое стало известно как “шифр 340”, - сообщили в СМИ.
Отмечается, что у жестокого убийцы, о котором сообщали газеты того времени, появились подражатели по всему миру.
“Надеюсь, вы получаете удовольствие, пока гоняетесь за мной. Я не боюсь газовой камеры, потому что она лишь скорее отправит меня в рай, а у меня достаточно рабов, которые будут выполнять, что я им скажу”, - сказано в шифре, который раскодировали Дэвид Оранчак, Сэм Блейк и Ярл Ван Эйк.
Сказано, что добровольцы рассчитывают, что их успех позволит найти убийцу.
“ФБР известно, что шифр, приписываемый убийце по кличке Зодиак, недавно был раскрыт гражданскими лицами. Зодиак терроризировал жителей ряда районов в Северной Калифорнии. И, хотя прошли десятилетия, мы продолжаем добиваться, чтобы восторжествовала справедливость в отношении жертв этих жестоких преступлений”, - говорится в заявлении ФБР.
Отмечается, что существует множество теорий относительно личности убийцы, однако никому так и не было предъявлено обвинение по этому делу. Эта история легла в основу ряда книг и фильмов, включая “Грязный Гарри” 1971 года с актером Клинтом Иствудом в главной роли и “Зодиак” 2007 года с Робертом Дауни-младшим.
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
8 декабря 2020
• Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад
• Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022
• Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?
• Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?
• Часть предметов по ВНО может стать платной
• ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19
4 декабря 2020
• Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям
• Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине
• Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать
• Выбираем современную технику для дома
• В МВД увеличили количество онлайн-услуг
• Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны
3 декабря 2020
• Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных
• Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом
• Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек
2 декабря 2020
• Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат
• Остаться в памяти: брендовая туалетная вода
• Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники
• Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне
• Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину
• Китайский космический корабль успешно совершил посадку на Луну
— 30 ноября 2020 —
Женщина напала на фельдшера скорой помощи, требуя провести ПЦР-тестирование ее ребенку. Об этом сообщила пресс-служба Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
— 30 ноября 2020 —
С начала года в Украине полиция зарегистрировала более 170 тысяч заявлений и сообщений по поводу домашнего насилия, больше всего - от женщин. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
— 23 ноября 2020 —
В Украине в течение выходных полицейские составили 1395 постановлений из-за неноски маски в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
— 19 ноября 2020 —
В Донецкой области взято под стражу мужчину, который убил товарища, а потом выбросил его тело в канализацию. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Приветствую, гость! Вход
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
• Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали
8 декабря 2020
• Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад
• Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022
• Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?
• Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?
• Часть предметов по ВНО может стать платной
• ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19
4 декабря 2020
• Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям
• Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине
• Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать
• Выбираем современную технику для дома
• В МВД увеличили количество онлайн-услуг
• Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны
3 декабря 2020
• Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных
• Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом
• Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек
2 декабря 2020
• Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат
• Остаться в памяти: брендовая туалетная вода
• Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники
• Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне
• Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину
• Китайский космический корабль успешно совершил посадку на Луну
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали»
Команда добровольцев расшифровала закодированное письмо, которое в конце 1960-х годов отправил в газету серийный убийца из Соединенных Штатов Америки, называвший себя Зодиаком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VA.