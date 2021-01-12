Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

|12 января 2021
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В Украине через лесхозы в течение новогоднего периода продали почти полмиллиона елок на более 39 миллионов гривен, за незаконно срубленные елки составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн, хотя действия браконьеров нанесли ущерб лесу на 873 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.
"В течение новогоднего периода предприятия, координирующиеся Гослесагентством, реализовали почти 475 тыс. елок на сумму более 39 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидирующие позиции по количеству проданных новогодних елок возглавили областные лесные в Полтавской (68,3 тыс. хвойных деревьев), Волынской (59,1 тыс.), Cумськой (43,2 тыс.), Кировоградской (40,3 тыс. ), Житомирской (37,2 тыс.), Луганской (27,5 тыс.) областях.
"Реализация елок, как и в прошлом году, происходила с использованием специальных бирок, благодаря которым было возможно отследить происхождение и легальность елки. Всего выявлено 1932 елок, срубленных браконьерами, что нанесло учерб лесу на сумму 873 тыс. гривен. Составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. гривен", - информирует Гослесагентство.
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10 января 2021
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• До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер
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• Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна
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• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
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• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
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• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
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В Украине через лесхозы в течение новогоднего периода продали почти полмиллиона елок на более 39 миллионов гривен, за незаконно срубленные елки составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн, хотя действия браконьеров нанесли ущерб лесу на 873 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.