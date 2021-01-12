 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании
12 января 2021 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине через лесхозы в течение новогоднего периода продали почти полмиллиона елок на более 39 миллионов гривен, за незаконно срубленные елки составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн, хотя действия браконьеров нанесли ущерб лесу на 873 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

"В течение новогоднего периода предприятия, координирующиеся Гослесагентством, реализовали почти 475 тыс. елок на сумму более 39 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидирующие позиции по количеству проданных новогодних елок возглавили областные лесные в Полтавской (68,3 тыс. хвойных деревьев), Волынской (59,1 тыс.), Cумськой (43,2 тыс.), Кировоградской (40,3 тыс. ), Житомирской (37,2 тыс.), Луганской (27,5 тыс.) областях.

"Реализация елок, как и в прошлом году, происходила с использованием специальных бирок, благодаря которым было возможно отследить происхождение и легальность елки. Всего выявлено 1932 елок, срубленных браконьерами, что нанесло учерб лесу на сумму 873 тыс. гривен. Составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. гривен", - информирует Гослесагентство.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 января 2021

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию

10 января 2021

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы

Популярные браслеты на руку

До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер

6 января 2021

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

30 декабря 2020

Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Духовность, как основа возникновения и употребления чая

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

Картины по номерам: новое направление в живописи

Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19

28 декабря 2020

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Hackett - английский бренд люксовой одежды

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость

24 декабря 2020

На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток

Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января

Также в разделе

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

— 13 декабря 2020 —

Команда добровольцев расшифровала закодированное письмо, которое в конце 1960-х годов отправил в газету серийный убийца из Соединенных Штатов Америки, называвший себя Зодиаком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VA.

Читать далее ⇒

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

— 30 ноября 2020 —

Женщина напала на фельдшера скорой помощи, требуя провести ПЦР-тестирование ее ребенку. Об этом сообщила пресс-служба Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Читать далее ⇒

В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

— 30 ноября 2020 —

С начала года в Украине полиция зарегистрировала более 170 тысяч заявлений и сообщений по поводу домашнего насилия, больше всего - от женщин. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

Читать далее ⇒

В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима

— 23 ноября 2020 —

В Украине в течение выходных полицейские составили 1395 постановлений из-за неноски маски в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании»

В Украине через лесхозы в течение новогоднего периода продали почти полмиллиона елок на более 39 миллионов гривен, за незаконно срубленные елки составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн, хотя действия браконьеров нанесли ущерб лесу на 873 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 января 2021

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию

10 января 2021

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы

Популярные браслеты на руку

До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер

6 января 2021

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

30 декабря 2020

Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Духовность, как основа возникновения и употребления чая

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

Картины по номерам: новое направление в живописи

Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19

28 декабря 2020

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Hackett - английский бренд люксовой одежды

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость

24 декабря 2020

На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток

Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине

Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top