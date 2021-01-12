Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

В Украине через лесхозы в течение новогоднего периода продали почти полмиллиона елок на более 39 миллионов гривен, за незаконно срубленные елки составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. грн, хотя действия браконьеров нанесли ущерб лесу на 873 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

"В течение новогоднего периода предприятия, координирующиеся Гослесагентством, реализовали почти 475 тыс. елок на сумму более 39 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидирующие позиции по количеству проданных новогодних елок возглавили областные лесные в Полтавской (68,3 тыс. хвойных деревьев), Волынской (59,1 тыс.), Cумськой (43,2 тыс.), Кировоградской (40,3 тыс. ), Житомирской (37,2 тыс.), Луганской (27,5 тыс.) областях.

"Реализация елок, как и в прошлом году, происходила с использованием специальных бирок, благодаря которым было возможно отследить происхождение и легальность елки. Всего выявлено 1932 елок, срубленных браконьерами, что нанесло учерб лесу на сумму 873 тыс. гривен. Составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. гривен", - информирует Гослесагентство.