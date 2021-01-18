На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram

Американская организация потребовала от компании Apple удалить приложение Telegram из магазина AppStore. Об этом сообщает The Washington Post.

Иск в суд подала некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за более безопасный интернет). По мнению ее представителей, руководство Telegram не сумело пресечь экстремистские высказывания после штурма Конгресса США 6 января.

Президент организации, бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг подчеркнул, что упомянутый мессенджер "выделяется распространением экстремистской информации" даже на фоне уже заблокированной соцсети Parler.

С его слов, в Telegram также неоднократно фиксировали антисемитский контент. В связи с этим приложение требуют удалить из AppStore.

Таким образом, в результате судебного разбирательства, Телеграм может быть удален из Apple. Чтобы приложение продолжило функционировать на вашем смартфоне, сделайте следующее:

Зайдите в настройки > Экранное время > Контент и конфиденциальность > Покупки iTunes Store и App Store > Удаление приложений > Нажмите “нет”.