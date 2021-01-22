Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"

После того, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило доступ к реестру деклараций после модернизации, согласно сообщению Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), более 5 тыс. лиц внесены в реестр совершивших коррупционные правонарушения в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении НАПК в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), в течение 2020 были внесены сведения о 5 131 человеке", - говорится в нем.

Отмечается, что работниками НАПК проработано 13 142 судебных решения, направленных Государственной судебной администрацией Украины.

Из них 993 человека привлечены к уголовной ответственности, 4 001 человек - к административной ответственности, на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.

Наиболее часто как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.

Кроме того, в течение 2020 года из Реестра коррупционеров изъят 21 человек: 15 человек - на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесении оправдательного приговора, отмены постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связано с коррупцией правонарушение; 6 человек - на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.