90 процентов говорят правду: доказано полиграфом

Как распознать, что человек лжет? Можно ли обмануть полиграф? Как полиграф помогает в полицейской деятельности? На эти и другие вопросы отвечает Роман Клименко – заместитель начальника отдела психологического обеспечения Главного управления Нацполіції в Донецкой области, специалист в области детекции лжи, член Американской ассоциации полиграфологов, майор полиции. Имея психологическое и юридическое образование, он проводит психофизиологические исследования с помощью полиграфа и знает, как отыскать правду среди лабиринтов обмана.

- Как часто вы "ловите" людей на лжи ?

- Постоянно, когда человек врет. Однако примерно 90% лиц, опрошенных в рамках уголовных производств, пытаются говорить правду. Большинство из них сами являются инициаторами таких проверок, потому что это шанс доказать свою правоту, когда нет другого способа как-то подтвердить свои показания.

Если все же человек во время проверки на полиграфе врет, то он не сможет пройти тест, чтобы не была определена его ложь. Каждый человек защищен своими конституционными правами, и никто не имеет право проводить подобные исследования без его личного, добровольного письменного согласия. Поэтому лица, которые действительно что-то скрывают, пользуются этим правом, пытаясь избежать проверки.

- Можно ли обмануть полиграф?

- Полиграф - это устройство, которое фиксирует изменение физиологических показателей в организме человека. Его задача - получить информацию через датчики, переработать ее и выдать на экран в виде кривых - полиграмм. А основную работу выполняет оператор полиграфа, то есть человек. Вот его можно попробовать обмануть, однако я не советовал этого делать, потому что опытный полиграфолог сразу заметит, что человек использует какие-то меры противодействия полиграфу. Все эти мероприятия нам известны.

Даже я, со своим практическим опытом, глубинными знаниями в сфере детекции лжи, не смог бы противостоять опытному полиграфологу. Он бы меня сразу поймал на лжи. Если человек планирует врать, то я бы посоветовал сразу признаться, но не идти на полиграф.

- В каких расследованиях применяют полиграф?

- Полиграф можно использовать абсолютно в любых ситуациях, где есть вероятность лжи. В полиции тестирование проводится в трех направлениях. Во-первых, в рамках уголовных производств (объектами которых являются рядовые граждане), когда необходимо проверить подозреваемых на причастность к совершению преступления. Во-вторых, для проверки ранее предоставленных показаний свидетелей, потерпевших, а также получения ориентировочного местонахождения вещественных доказательств (тела, пропавших денег, орудия убийства). Мне приходилось работать, как правило, с тяжкими преступлениями - это убийства, разбои, грабежи.

Полиграф помогает проверить подозреваемых на причастность к совершению преступления, правдивость показаний свидетелей или потерпевших, а также получить ориентировочное местонахождение вещественных доказательств (тела, пропавших денег, орудие убийства).

В-третьих, тестирование проводят в рамках служебных расследований, а также кадровых проверок. В этих случаях объектами исследования являются полицейские. Полицейские проходят полиграф при назначении их на руководящие должности – чтобы дать гарантии гражданам, что подразделения Нацполиции возглавляют честные люди, которым можно доверить свою жизнь и здоровье.

- Вы как психолог можете определить ложь без полиграфа?

- Перед тестированием на полиграфе я провожу передтестову беседу с человеком, интервью. Это своего рода игра умов. Во время интервью задаются вопросы, создающие "угрозу" для причастного лица. То есть ожидается, что при ответе на эти вопросы причастный будет колебаться, что как следствие будет проявляться в содержании ответов и поведении. Иногда достаточно нескольких вопросов, чтобы обнаружить ложь. Так, после получасовой беседы было получено признание в краже, даже без участия полиграфа.

По мнению ведущих специалистов страны, полиграфолог должен обязательно иметь психологическое образование. Как психолог я провожу анализ как вербальной, так и невербальной коммуникации и поведения. Существуют психологические признаки, характерные для правдивого и ложного рассказа. Практически всегда мое первоначальное мнение совпадает с выводами, полученными после проверки на полиграфе.

- Какие, например, признаки указывают на то, что человек лжет или говорит правду?

- Психологические признаки, характерные для истинной рассказы, заключаются прежде всего в правильной, логической последовательности сведений, которые сообщаются, богатой детализацией с упоминанием второстепенных деталей (описание собственных действий и действий других участников события, цитирование собственных высказываний и высказываний других людей). Также характерно описание эмоций, возникших в ходе события, сообщение перцептивной информации (визуальные подробности, звуки, запахи, вкусы и ощущения). Что касается вымышленного рассказа или такого, в который внесены значительные изменения с целью сокрытия важной информации, то здесь психологические признаки недостоверности противоположны вышеуказанным. А именно - алогичность, противоречивость сообщенных сведений, бедная детализация, наличие пробелов во времени, спутанный, противоречивый описание собственных действий и действий других участников события. Также отсутствует перцептивная информация и упоминания об эмоциональном состоянии на момент происшествия.

- Что дает членство в Американской ассоциации полиграфологов?

- Опыт иностранных коллег я черпаю уже пятый год. Детекция лжи и использование полиграфа на сегодня в США, например, опережают нас на десятилетия и постоянно развиваются. В этой стране и многих других детектор лжи уже давно занял достойное место. Методы исследований американцев очень сильны, поэтому я подал заявку на вступление в Американскую ассоциацию полиграфологов, в которую входят более 2800 специалистов со всего мира. Членство в этой самой престижной организации прежде всего подчеркивает квалификацию полиграфолога, ведь для вступления в ААП Съезд директоров оценивает уровень знаний и навыки кандидата в использовании современных методов тестирования на полиграфе.

Членство в Американской ассоциации полиграфологов дает доступ к базе новейших разработок и исследований детекции лжи.

- Каковы результаты использования полиграфа в полиции Донетчины?

- Полиграф однозначно так или иначе помогает в любых проверках. Даже если не определено причастное лицо, то по крайней мере он исключает лиц не виновных - попавших в беду. Три года назад я тестировал мужчину, которого подозревали в убийстве сожительницы ... Розыскники были уверены в его виновности, потому что все доказательства указывали на это, однако полиграф показал непричастность подозреваемого к преступлению. Муж прослезился, поблагодарил за работу и сказал, что не мог даже подумать, что в силовых структурах существуют настолько гуманные методы, которые могут помочь человеку, когда кажется, что доказать свою невиновность невозможно.

Кроме того, полиграф помогает установить истину, когда человек оговорил себя или кого-то покрывает. Буквально месяц назад я провел изучение свидетелей нанесения тяжких телесных повреждений, в результате чего была установлена недостоверность предоставленной ими ранее информации. Опрашиваемые лжесвидетельствовали из-за угроз, поступавших им со стороны виновного лица.