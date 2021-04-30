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Фотофакт

Бездумная исполнительность

На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
30 апреля 2021 Просмотров: 173 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Дорожно-транспортное происшествие на обвалившемся в начале весны мосту через Казенный Торец в Славянске произошло утром 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Установлено, что водитель автомобиля Hyundai на скорости совершил наезд на бетонное ограждение на мосту через реку.

На месте происшествия патрульные не выявили участников ДТП, а транспортное средство оказалось закрытым.

В настоящее время полицейские занимаются оформлением материалов относительно события и розыском лиц, причастных к дорожно-транспортному происшествию.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение»

Дорожно-транспортное происшествие на обвалившемся в начале весны мосту через Казенный Торец в Славянске произошло утром 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

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