На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение

Дорожно-транспортное происшествие на обвалившемся в начале весны мосту через Казенный Торец в Славянске произошло утром 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Установлено, что водитель автомобиля Hyundai на скорости совершил наезд на бетонное ограждение на мосту через реку.

На месте происшествия патрульные не выявили участников ДТП, а транспортное средство оказалось закрытым.

В настоящее время полицейские занимаются оформлением материалов относительно события и розыском лиц, причастных к дорожно-транспортному происшествию.