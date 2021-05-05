Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

|5 мая 2021
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Подразделение Wrigley компании Mars Inc., владелец брендов Skittles, Starburst и Life Savers, подало в суд на владельцев нескольких интернет-магазинов, чтобы запретить им продавать продукты, содержащие тетрагидроканнабинол - каннабиоид, который содержится в соцветиях и листьях конопли - из-за, в частности, нарушения прав на товарный знак.
Компания Wrigley привела продажу Medicated Skittles, Starburst Gummies и Life Savers Medicated Gummies в качестве примеров того, что, по ее словам, является нарушением прав на товарный знак и размыванием товарных знаков, а также недобросовестной конкуренцией.
Конфеты "представляют большую опасность для общества, поскольку любой, как дети, так и взрослые, может легко принять продукты, содержащие каннабис, за знаменитые и любимые конфеты Wrigley и случайно проглотить" каннабиоид, что в них содержится, согласно жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд в Риверсайде, что в американском штате Калифорния.
В иске утверждается, что упакованные продукты, содержащие основной психоактивный ингредиент каннабиса, "почти идентично напоминают" конфеты Wrigley.
В жалобе в качестве ответчиков указаны владельцы трех веб-сайтов из Калифорнии.
Mars, которая также подала иск в Канаде, требует возмещения убытков в размере 2 миллионов долларов за каждую контрафактную марку для каждого типа проданных конфет, а также хочет получить всю прибыль от незаконных продаж и уничтожения всех контрафактных продуктов.
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• В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости
30 апреля 2021
• В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк
• На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
• Латвия открыла почетное консульство в Славянске
• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
• На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
• Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
28 апреля 2021
• Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег
• Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство
• На что обратить внимание при выборе кондиционера
• Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект
• Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски
26 апреля 2021
• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
• Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%
• Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов
• Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы
• Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги
• Где отремонтировать Apple Watch в Харькове
• "Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать
• Оскар 2021: все победители престижной премии
22 апреля 2021
• Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной
• Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры
• Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?
• Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
• Как приобрести качественное оборудование для косметологов
• "Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей
• В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта
• Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году
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Комментарии к статье «Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом»
Подразделение Wrigley компании Mars Inc., владелец брендов Skittles, Starburst и Life Savers, подало в суд на владельцев нескольких интернет-магазинов, чтобы запретить им продавать продукты, содержащие тетрагидроканнабинол - каннабиоид, который содержится в соцветиях и листьях конопли - из-за, в частности, нарушения прав на товарный знак.