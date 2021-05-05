Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

Подразделение Wrigley компании Mars Inc., владелец брендов Skittles, Starburst и Life Savers, подало в суд на владельцев нескольких интернет-магазинов, чтобы запретить им продавать продукты, содержащие тетрагидроканнабинол - каннабиоид, который содержится в соцветиях и листьях конопли - из-за, в частности, нарушения прав на товарный знак.

Компания Wrigley привела продажу Medicated Skittles, Starburst Gummies и Life Savers Medicated Gummies в качестве примеров того, что, по ее словам, является нарушением прав на товарный знак и размыванием товарных знаков, а также недобросовестной конкуренцией.

Конфеты "представляют большую опасность для общества, поскольку любой, как дети, так и взрослые, может легко принять продукты, содержащие каннабис, за знаменитые и любимые конфеты Wrigley и случайно проглотить" каннабиоид, что в них содержится, согласно жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд в Риверсайде, что в американском штате Калифорния.

В иске утверждается, что упакованные продукты, содержащие основной психоактивный ингредиент каннабиса, "почти идентично напоминают" конфеты Wrigley.

В жалобе в качестве ответчиков указаны владельцы трех веб-сайтов из Калифорнии.

Mars, которая также подала иск в Канаде, требует возмещения убытков в размере 2 миллионов долларов за каждую контрафактную марку для каждого типа проданных конфет, а также хочет получить всю прибыль от незаконных продаж и уничтожения всех контрафактных продуктов.