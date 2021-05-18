В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Двенадцатилетний мальчик залез на крышу вагона поезда на железнодорожном вокзале в Славянске и получил удар током. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции.

Об инциденте правоохранителям сообщил дежурный по станции.

У ребенка диагностировали ожог головы электрическим током. Парень госпитализирован в Краматорский ожоговый центр. Его состояние здоровья медики расценивают как среднее.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком открыто уголовное производство. Квалификация – ст. 166 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к взрослым с просьбой уделять максимальное внимание своим детям.