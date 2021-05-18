В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

|18 мая 2021
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Двенадцатилетний мальчик залез на крышу вагона поезда на железнодорожном вокзале в Славянске и получил удар током. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции.
Об инциденте правоохранителям сообщил дежурный по станции.
У ребенка диагностировали ожог головы электрическим током. Парень госпитализирован в Краматорский ожоговый центр. Его состояние здоровья медики расценивают как среднее.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком открыто уголовное производство. Квалификация – ст. 166 Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к взрослым с просьбой уделять максимальное внимание своим детям.
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• Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%
17 мая 2021
• Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать
• В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания
• Основные причины обращения к отоларингологу
• Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе
• За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов
14 мая 2021
• Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы
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• Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?
• Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину
• Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц
• В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении
10 мая 2021
• Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует
• Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”
• Лечение алкоголизма современными методами
9 мая 2021
• Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет
• Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
• Где приобрести качественные детали для автомобиля
• С начала года в Украине зарегистрировано более 120 тысяч подержанных авто
• В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает
6 мая 2021
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• Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой
• Малиновский второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца Серии А
• Быстрая идентификация и надежный заем от Tengo
• Обнародовано коммюнике с саммита G7, в котором целый раздел посвятили Украине: что в нем
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Двенадцатилетний мальчик залез на крышу вагона поезда на железнодорожном вокзале в Славянске и получил удар током. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции.