Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

|7 сентября 2021
|Просмотров: 59
|
Автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине действует с 1 июня 2020 года. За это время камерами зафиксировано свыше 2,3 млн случаев нарушений Правил, водителями-нарушителями уплачено почти 2 млн штрафов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.
Сейчас на дорогах Украины функционируют 118 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушения ПДД. Автоматическая фиксация начала действовать 1 июня 2020 года и за минувшие полтора года, по состоянию на 6 сентября 2021 года, с помощью таких комплексов полицейскими вынесено 2 млн 313 тысяч 730 административных постановлений о нарушении Правил.
Из этого количества водители оплатили 1 млн 952 тысяч 301 постановление - или 84,3%. Сумма уплаченных штрафов составил 376 млн 646 тысяч 829 гривен.
Стационарные камеры установлены в аварийно опасных местах - где, по статистике, больше всего происходит ДТП с погибшими и травмированными. Как отмечают в Департаменте патрульной полиции, введение автоматической фиксации призвано улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на дорогах.
По словам Белошицкого, за время работы камер в местах их установки удалось достичь снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими в три раза.
Напомним, за первые сутки запуска системы в июне 2020 года было зафиксировано более 57 тысяч правонарушений скоростного режима. Сейчас в сутки фиксируется около 7 тысяч таких нарушений по всей стране.
В МВД планируют внедрение проекта "Фантом". Полицейские автомобили скрытого патрулирования без опознавательных знаков выйдут на дороги Украины в ближайшее время. К 2023 году у Патрульной полиции будет 110 таких машин, которые смогут в автоматическом режиме фиксировать нарушения ПДД непосредственно в транспортном потоке.
7 сентября 2021
• Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый
• Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн
• Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД
• Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список
• Дополнительный заработок с Joycasiino
• Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений
• Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством
• Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят
3 сентября 2021
• В Украине эмитировано 76 млн платежных карт
• Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"
• Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство
• Особенности клинкерного кирпича для фасада
• ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время
• Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины
• Apple может начать производство электромобилей в 2024
• Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН
20 августа 2021
• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
• Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
• Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro
• Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом
• Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
19 августа 2021
• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
• Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
18 августа 2021
• Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова
• Листовой поролон для производства мебели
• Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой
• Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила
— 19 августа 2021 —
Группа мошенников, которые находились под стражей в следственном изоляторе, присвоили 18 млн гривен граждан Украины и иностранцев с помощью фишинга. Об этом УНН сообщили в Национальной полиции.
— 7 июля 2021 —
С помощью нового Телеграмм чат-боту«ДійПротиНаркотиків» полицейские получают информацию от граждан о лицах, которые причастны к наркопреступлений, и оказывают непосредственную помощь наркозависимым.
— 7 июля 2021 —
В Киеве женщину, которая 5 лет назад заморила голодом годовалого сына, приговорили к 12 годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
— 2 июля 2021 —
Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в Минюсте продолжается осмотр политики ведомства по высшей меры наказания.
Приветствую, гость! Вход
7 сентября 2021
• Через полгода после получения COVID-сертификата украинцы смогут сгенерировать новый
• Нардепы в августе получили более 3 млн грн компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты - более 130 тысяч грн
• Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД
• Стран-владельцев баллистических ракет подводного запуска стало больше: список
• Дополнительный заработок с Joycasiino
• Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений
• Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством
• Apple проведет три осенних презентации: какие новинки представят
3 сентября 2021
• В Украине эмитировано 76 млн платежных карт
• Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"
• Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство
• Особенности клинкерного кирпича для фасада
• ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время
• Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины
• Apple может начать производство электромобилей в 2024
• Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН
20 августа 2021
• Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине
• Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины
• Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro
• Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом
• Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
19 августа 2021
• Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен
• Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
• Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
• Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах
• Обзор лучших стиральных машинок
• ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
18 августа 2021
• Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова
• Листовой поролон для производства мебели
• Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой
• Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД»
Автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине действует с 1 июня 2020 года. За это время камерами зафиксировано свыше 2,3 млн случаев нарушений Правил, водителями-нарушителями уплачено почти 2 млн штрафов.