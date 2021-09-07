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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД
7 сентября 2021 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине действует с 1 июня 2020 года. За это время камерами зафиксировано свыше 2,3 млн случаев нарушений Правил, водителями-нарушителями уплачено почти 2 млн штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.

Сейчас на дорогах Украины функционируют 118 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушения ПДД. Автоматическая фиксация начала действовать 1 июня 2020 года и за минувшие полтора года, по состоянию на 6 сентября 2021 года, с помощью таких комплексов полицейскими вынесено 2 млн 313 тысяч 730 административных постановлений о нарушении Правил.

Из этого количества водители оплатили 1 млн 952 тысяч 301 постановление - или 84,3%. Сумма уплаченных штрафов составил 376 млн 646 тысяч 829 гривен.

Стационарные камеры установлены в аварийно опасных местах - где, по статистике, больше всего происходит ДТП с погибшими и травмированными. Как отмечают в Департаменте патрульной полиции, введение автоматической фиксации призвано улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на дорогах.

По словам Белошицкого, за время работы камер в местах их установки удалось достичь снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими в три раза.

Напомним, за первые сутки запуска системы в июне 2020 года было зафиксировано более 57 тысяч правонарушений скоростного режима. Сейчас в сутки фиксируется около 7 тысяч таких нарушений по всей стране.

В МВД планируют внедрение проекта "Фантом". Полицейские автомобили скрытого патрулирования без опознавательных знаков выйдут на дороги Украины в ближайшее время. К 2023 году у Патрульной полиции будет 110 таких машин, которые смогут в автоматическом режиме фиксировать нарушения ПДД непосредственно в транспортном потоке.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Стало известно, сколько штрафов собрали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД»

Автоматическая фиксация нарушений ПДД в Украине действует с 1 июня 2020 года. За это время камерами зафиксировано свыше 2,3 млн случаев нарушений Правил, водителями-нарушителями уплачено почти 2 млн штрафов.

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