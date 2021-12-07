Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд

Десятки представителей мусульманской народности рохинджа в Великобритании и США подали в суд на соцсеть Facebook, потребовав более чем в 150 млрд долларов компенации. Об этом сообщает ВВС во вторник, 7 декабря.

В частности, рохинджа утверждают, что Facebook годами позволял распространять язык вражды и насилия против преследуемого в Мьянме этнического меньшинства.

В США адвокаты подали юридическую жалобу на Facebook в Сан-Франциско, обвинив компанию в том, что она якобы "желает продать жизнь народности рохинджа ради лучшего проникновения на рынок в небольшой стране Юго-Восточной Азии".

Истцы ссылаются на сообщения в социальной сети, появившиеся в ходе расследования агентства Reuters, в частности, в 2013 году, в которых отмечалось: "Мы должны бороться с ними так, как Гитлер боролся с евреями". В другом сообщении говорилось: "Налейте топливо и подожгите, чтобы они могли быстрее встретиться с Аллахом".

В Великобритании юридическая фирма, представляющая некоторых беженцев, написала в Facebook письмо, в котором утверждается, что соцсеть "усилила разжигание ненависти в отношении народа рохинджа". Также соцсеть обвиняют в том, что она "не удалось инвестировать" в модераторов, которые бы знали о политической ситуации в Мьянме. В итоге не были удалены сообщения или учетные записи, которые призывали к насилию в отношении рохинджа.