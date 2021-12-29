Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську

|29 декабря 2021
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Двоє фігурантів вбили мешканку Слов’янська та її сина, після чого забрали з будинку цінне майно та втекли. Оперативники затримали фігурантів в м. Барвінкове Харківської області. Наразі триває досудове розслідування.
23 грудня о 12.38 до чергової частини поліції Слов’янська надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у будинку його знайомих пошкоджено вікно, а на дзвінки ніхто не відповідає.
За вказаним адресом виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду території домоволодіння правоохоронці виявили тіло 23-річного хлопця та його 49-річної матері з ознаками насильницької смерті.
Оперативники Слов’янська та Краматорська, слідчі відділу поліції № 4 (Слов’янськ), працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Донецькій області розпочали оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб, причетних до скоєння подвійного вбивства.
Поліцейські відпрацьовували різні версії та мотиви вчинення злочину, один з яких – корисливий. Жінка була приватним підприємцем.
Також було відпрацьовано записи з камер відеоспостереження, які зафіксували автомобіль, на якому ймовірні зловмисники тікали з місця злочину, та відстежили їх шлях.
Вже через кілька годин оперативники встановили осіб, які можуть бути причетні до скоєння вбивства родини та викрили їх за місцем мешкання у с. Нікополь Барвінківського району Харківської області.
Зловмисників заарештовано, знаряддя злочину вилучено.
За місцем мешкання фігурантів поліцейські виявили та вилучили зброю та ювелірні вироби, здобуті злочинним шляхом.
Наразі встановлено, що один з фігурантів працював у вбитої жінки, знав її спосіб життя та з ким мешкає. Заздалегідь спланувавши свої дії з напарником, під хибним приводом, приховуючи своє обличчя, 20 грудня чоловіки приїхали до будинку 49-річної мешканки Слов’янська з метою заволодіння майном потерпілої. Однак жінка впізнала одного з нападників. Аби не бути викритим, чоловік вдарив потерпілу кілька разів по голові прикладом рушниці та сокирою. Після в будинку застрелили її сина. Від отриманих травм хлопець та його мати померли на місці.
Нападники забрали з будинку ювелірні прикраси та гроші й втекли.
Поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за п.п.1,6,12 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України (умисне вбивство двох осіб, скоєне з корисних намірів за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.
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Двоє фігурантів вбили мешканку Слов’янська та її сина, після чого забрали з будинку цінне майно та втекли. Оперативники затримали фігурантів в м. Барвінкове Харківської області. Наразі триває досудове розслідування.