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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах
2 февраля 2022 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Служба безопасности Украины разоблачила на Закарпатье очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Местный врач, который в социальных сетях агитировала всех за вакцинацию, в реальной жизни «зарабатывала» на фальсификации COVID-сертификатов.

Установлено, что злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. На партнерских условиях она привлекла к схеме знакомую, которая за 30% от «дохода» искала клиентов, которые не желали вакцинироваться.

За 3,5 тыс. грн. врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала «пациентам» бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом, злоумышленница подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов.

Обеим злоумышленницам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и выявления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
По материалам: Остров

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Служба безопасности Украины разоблачила на Закарпатье очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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